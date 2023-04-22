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Haberler Manisa Bacadan çıkan kıvılcım evi alevler içinde bıraktı

Bacadan çıkan kıvılcım evi alevler içinde bıraktı

22.4.2023

Gazete

Bacadan çıkan kıvılcım evi alevler içinde bıraktı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Kurttutan Mahallesi'ndeki Nuri Turan'a ait tek katlı evde, soba bacasından sıçrayan kıvılcımla yangın başladı. Evi saran alevler, yandaki evin de çatısına sıçradı. Mahalle halkı kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

SUAT SALGIN
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