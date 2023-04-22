İYİ Parti FETÖ’nün siyasetteki uzantısı

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, İYİ Parti FETÖ terör örgütünün siyasetteki uzantısı olduğunu, FETÖ terör örgüörgütünün uzantıtünün desteğiyle kurulduğunu CHP ve HDP'nin desteğiyle Meclis'e girdiğini söyledi. İYİ Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir'in Mani sa'daki tüm milletvekillerini CHP ve İP kazanacak" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Tosuner, "Kendini buğday ambarında zanneden Zafer İksir'e hatırlatmak gerekir. Seçimler Manisa'da yapılacak. Kandil veya Pensilvanya'da yapılsaydı, dediğin doğruydu. Oyların tamamını CHP ve İP alırdı. Gerçi ortağınız HDP'yi de unutmamak gerekir" dedi.Baraj altına inen İYİ Parti'nin tükenmişlik sendromuyla sağa sola saldırdığını söyleyen Tosener, "Ancak korkunun ecele faydası yoktur. İYİ Parti, kuruluş amacını gerçekleştirmiş ve miadını doldurmuştur. Türk milleti İYİ Parti'yi 14 Mayıs'ta sandığa gömecek" diye konuştu.