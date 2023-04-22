Sındırgı Hisaralan Jeositi UNESCO tescili aldı

2012 yılında ilk çalışmaları başlayan ve 2021 yılında aday listesine giren İda Madra Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "ulusal jeopark" olarak kabul edildi. UNESCO Küresel Jeopark Ağı'nda şu an 46 ülkeden 177 jeopark bulunuyor. Listeye Türkiye'den Manisa'da bulunan Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci jeoparkı da İda Madra Jeoparkı oldu. Uzun süredir üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de dâhil olduğu projenin 'Ulusal Jeopark' olarak kabul edildiğine ilişkin karar yazısı Büyükşehir Meclisi'nde okundu. Karar yazısında, "2023 öncesi UNESCO'dan küresel jeopark belgesi almış veya almak için başvuru yapmış olanların ihale dosya hazırlamalarına gerek kalmaksızın ulusal jeopark olarak kabul ve ilan edilmesine karar vermiştir. Bu küresel aday İda Madra Jeoparkı Ulusal Jeopark olarak kabul ve ilan edilmiştir" denildi.

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