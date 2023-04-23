MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Millet İttifakı'na yüklendi. Akçay, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşmada Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan Cumhur İttifakı protokolünde Atatürk ve Türk milletinin isminin yer aldığını ancak Millet İttifakı'nın protokolünde Atatürk ve Türk milletine yer verilmediğini vurgulayarak tepki gösterdi. Akçay, "Millet İttifakı protokolünde Atatürk yok, Türk Milleti yok. Milli üniter cumhuriyetimiz yok. Peki ne var? Özgürce yaşamaktan bahsediyor sanki özgür değilmişiz gibi, sürekli farklılıklarımızı vurgu yapıyor. Çoğulculuktan bahsediyor ve dillerinin altında bölücülük var. Fakat bu ittifakın altında imzası olmayan bir de HDP var. Bunu gizliyorlar. Çünkü asıl ittifak Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında. Diğer paydaşları figürandır. Milletimizin bu hakikatleri görerek gerekli değerlendirmeleri yapmalarını istiyoruz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK

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