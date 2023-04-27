Minik yürekler yardım bekliyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde doğuştan ender görülen Fraser Sendromu nedeniyle gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve burun delikleri olmayan 6 yaşındaki minik Sevgi Hira Şahin, anne sevgisinin yanı sıra elinden hiç bırakmadığı kasnak ve oyuncak ışığı ile hayata tutunuyor. Maddi olarak zor günler geçiren aile yardımseverlerden de yardım bekliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise SMA-Tip 1 hastası Fatma Zehra Dağ için ise "Doğaya Can, Zehra'ya Nefes Ol" fidan kampanyası başlatıldı.Kızını sevgisiyle hayata bağlayan anne Pınar Şahin, zorlu yaşam ve tedavi sürecinin ardından, bu yaşına getirdiğini söyledi. En büyük sıkıntılarının Sevgi Hira'ya tanı konulamaması olduğunu belirten anne Şahin "6 yıldır mücadele ediyorum, artık tek başıma dayanacak gücüm kalmadı. Beslenmenin yanı sıra başka masraflar da var. Ne yapacağımı bilmiyorum, çok çaresizim. Elimden tutan olursa çok sevinirim" dedi.Muğla'nın Marmaris ilçesinde de SMA Tip 1 hastası Zehra bebek için fidan dikimi yapılacak. Tanesi 100 liradan alınarak bağışlanacak fidanların dikimi, Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, "Yanan ormanları Marmaris'in incisi Zehra bebeğimiz yararına tekrardan yeşertiyoruz" dedi. Tüm operatörlerden ZEHRA yazıp 4802'ye mesaj gönderilerek destek olunabiliyor.