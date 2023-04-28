Manisa’da çatı katında kenevir yetiştiren iki kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat: 01.30 sıralarında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; M.S. ve A.D. isimli şahısların ikametgâhlarında arama yapıldı.





Yapılan aramada 1.340 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 67 kök kenevir bitkisi, 72 adet tarihi eser nitelikli sikke, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 bin 800 TL nakit para, 7 adet farklı çeşitlerde iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi.