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Haberler Manisa Manisa'da kargo paketinden esrar çıktı

Manisa'da kargo paketinden esrar çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu maddenin kargolanacağı ihbarını alan ekipler, yaptıkları aramada 7 fişek halinde 7 gram tütünle karışık esrar ele geçirdi. Gözaltına altınan şahıs mahkmenin verdiği kararla tutuklandı.

İHA

28.04.2023, 09:31

Manisa’da kargo paketinden esrar çıktı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kargoya verilmek üzere olan bir pakette yapılan aramada, satışa hazır halde 7 fişek halinde toplamda 7 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili A.S. (20) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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