Manisa’da kargo paketinden esrar çıktı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kargoya verilmek üzere olan bir pakette yapılan aramada, satışa hazır halde 7 fişek halinde toplamda 7 gram gelen tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili A.S. (20) isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.