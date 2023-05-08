Dört ilde 5 milyonluk vurgun

Manisa başta olmak üzere 4 ilde 61 vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi. Erzurum'da dolandırıcı şahısların N. T. isimli bir vatandaşı arayarak 1 milyon 700 bin TL dolandırmaları üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahısların kimlikleri tespit edilerek operasyonun düğmesine basıldı. Suç örgütü lideri Selim D.'nin dolondırıcılık şebekesini İstanbul Beykoz'daki lüks villadan yönettiği tespit edildi.

Polis mağdur şahıslardan 17 kişiye ulaşarak gerekli işlemlere başladı ve şüphelilerin aynı yöntem ile 61 vatandaşı toplamda 5 milyon TL'den fazla dolandırdığını tespit etti. Erzurum, İstanbul, Ağrı ve Manisa'daki 24 kişilik suç örgütünden 22'si yakaladı. Ayrıca örgüt lideri Selim D.'nin 1 yıldır cezaevi firarisi olduğu ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ifade edildi.

CÜNEYT HASÇELİK