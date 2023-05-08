İYİ Partili Akşener’e Manisa’da meydan şoku

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Ancak miting meydanının boş olması dikkatlerden kaçmadı. Meydanın istenilen kalabalıkta olmaması drone görüntülerine yansıdı.

Böylece Cumhuriyet Meydanı'nda bugüne kadar yapılan mitingler arasında katılımın en az olduğu mitinglerden biri oldu.

CHP'LİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

GEÇTİĞİMİZ günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingine İYİ Partililer yoğun ilgi gösterirken, bu mitinge ise CHP'liler duyarsız kaldı. İYİ Parti lideri çok az kalabalığa konuşmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Manisa Milletvekili adayları ve millet ittifakı il başkanlarıyla toplu fotoğraf çektirmişti. Meral Akşener'in mitinginde ise kürsüye sadece İYİ Parti İl Başkanı ve milletvekili adayları çağırıldı. Meydana gelen bazı CHP'liler buna tepki gösterdi.

CÜNEYT HASÇELİK