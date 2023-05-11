Manisalılar Togg’a yoğun ilgi gösterdi

Başımızdan eksik etmesin inşallah" ifadelerini kullanırken, oldukça heyecanlanan Arif Çakır isimli vatandaş şunları söyledi: "Gördüm içim bambaşka bir şey oldu. Ülkemizin gururu. Diyorlardı ki Togg nerede? Fabrika nerede? işte, bak Togg burada, Manisa'da. Allah'a şükür her şeyi yapıyoruz. Daha ne yapacağız. Seviniyoruz, mutluyuz, ülkemiz için gurur kaynağı bu."