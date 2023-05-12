301 Soma maden şehidi dualarla anılacak

Dünya madencilik tarihinin en büyük maden kazalarından birinin yaşandığı ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasında hayatını kaybedenler büyük acının 9'uncu yıl dönümünde Soma Maden Şehitliğinde düzenlenecek törenle anılacak. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay tarafından ortak düzenlenecek anma programları bugün Cengiz Topel Meydanında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Yarın ise Soma Mezarlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliği saat 11.00'da ziyaret edilecek ve Ulu Camide saat 12.00'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlenecek.

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