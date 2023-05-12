  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa 301 Soma maden şehidi dualarla anılacak

301 Soma maden şehidi dualarla anılacak

12.5.2023

Gazete

301 Soma maden şehidi dualarla anılacak
Dünya madencilik tarihinin en büyük maden kazalarından birinin yaşandığı ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasında hayatını kaybedenler büyük acının 9'uncu yıl dönümünde Soma Maden Şehitliğinde düzenlenecek törenle anılacak. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay tarafından ortak düzenlenecek anma programları bugün Cengiz Topel Meydanında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Yarın ise Soma Mezarlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliği saat 11.00'da ziyaret edilecek ve Ulu Camide saat 12.00'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlenecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA