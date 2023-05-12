Aydın ve Manisa’da Togg’a yogun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli ilk otomobili Togg, Manisa'ya özel 45 MNS 45 plakası ile Manisa Cumhuriyet Meydanında sergilendi. Vatandaşlar Gemlik mavisi olan Togg T10X modelini incelemek ve görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı, otomobil koltuğuna oturup poz verdi. Manisa Vali Yaşar Karadeniz, yerli ve milli aracın şoför koltuğuna oturarak Manisa sokaklarında tur attı. Aydın'da da benzer görüntüler vardı. Togg'u Aydın'a getiren AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, ilçe ziyaretleriyle TOGG'u vatandaşlara tanıttı. TOGG'u konfeti ve meşaleler ile karşılayan Aydınlılar, Togg'un ilk akıllı cihaz modeli olan T10X'i yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Yerli ve milli otomobil Togg'u yakından görmek için alanı dolduran vatandaşlar son teknoloji ile donatılmış akıllı arabaya hayran kaldı.



NERMİN UÇTU

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