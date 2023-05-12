Manisa Salihli’ye 235 milyonluk yatırım

Enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaya odaklanan Norm Fasteners GES Projesi için 235 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Ege Bölgesi ve Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında öne çıkan ve bağlantı elemanları sektöründe Avrupa'da ilk beş içinde bulunan Norm Holding, alternatif temiz enerji kaynakları ile çevreci yaklaşım doğrultusunda yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Norm Fasteners GES Projesi için 235 milyon liralık yatırım kararı alındı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunuldu, Bakanlık ÇED sürecini başlattı. Proje Manisa Salihli'de hayata geçirilecek, kurulacak tesisin gücü 12,5 MWe olacak.



ŞENOL KANTÜRK

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