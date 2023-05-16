  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı

Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı

16.5.2023

Gazete

Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı
Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mustafa Yener (22) yönetimindeki motosiklet ile Gonca B. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Doğan K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Yener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA