Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Mustafa Yener (22) yönetimindeki motosiklet ile Gonca B. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki Doğan K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Yener, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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