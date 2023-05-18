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Haberler Manisa Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Manisa'da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Manisa'da 12 kişiyi taşıyan otobüsle 2 aracın karıştığı trafik kazası, otobüsteki araç içi kameraya anebean kaydedildi. Kaza anında vatandaşların korku ve panik halleri kayıtlara geçti.

İHA

18.05.2023, 12:48 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023, 13:22

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi, ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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Manisa’da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Kaza, Saruhanlı'da Akhisar-Manisa karayolunda meydana geldi.

Manisa’da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü çıkıp karşı şeride geçti.

OLAY ANININ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Manisa’da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki kamyon ticari araca çarparak sağa doğru direksiyon kırdığı esnada arkasından gelen Y.A. idaresindeki işçi servisinin sürücüsü de direksiyon kırarak yoldan çıktı.

OLAY ANININ VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Manisa’da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Kamyon ve işçi servisi yoldan çıkarak tarlaya girdi. İşçi servisinin araç içi ve dışı kamerasına yansıyan kaza anı ve yolcuların araç içinde savrulmaları anbean kayıtlara geçti.

Manisa’da 12 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasında saniye saniye kaydedildi

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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