Kızından anneye hayat hediyesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ülkü Uşak'a 6 ay önce karaciğer sirozu tanısı koyuldu. Kadavradan bağış bekleme şansı olmayan Uşak'a verici olmak için üç çocuğu gönüllü oldu. Tetkiklerde kızı Songül Özcan'ın uyumlu olduğu belirlendi.



YAKINDA TABURCU OLACAKLAR

Uşak'ın operasyonunu, Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan ekip gerçekleştirdi. Operasyondan sonra önce Songül Özcan, ardından Uşak yoğun bakımdan çıktı. Nakilden 5 gün sonraya denk gelen Anneler Günü ise, unutulmaz anılarla doldu. Uşak'ın büyük kızı Gülizar Dönmek ve gelini Fatma Uşak hem anneleri hem de kardeşleri için pastalı kutlama yaptı. Anne Uşak, başta hayat hediyesi veren kızına ve tüm ailesine teşekkür etti. Prof. Dr. Murat Kılıç, "Hem anne hem de kızının sağlık durumları iyi. Önümüzdeki günlerde taburcu olmalarını planlıyoruz" dedi.

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