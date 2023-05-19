Zincirleme kazada can pazarı yaşandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen kaza Akhisar'dan gelen M.Ş.'nin kullandığı 45 AIZ 969 plakalı panelvanın, Boğazhan mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen U.A.'nın idaresindeki 35 BFV 534 plakalı DSİ'ye ait kamyonla çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışma sonucunda savrulan kamyon, yanında seyreden Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı fabrika işçilerini taşıyan midibüse çarptı. Şarampole uçan araçlarda bulunan yaralıların yola savrulmasıyla adeta kaza yerinde can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerinde çevredekiler tarafından araçlardan çıkartılan 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.



SERKAN ÖZCAN

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