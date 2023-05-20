44 yıllık babalık davasında son sözü DNA söyledi

1965 yılında doğduğunda evlatlık verilen Armağan Şahin'in biyolojik babası olduğunu ispatlamak için açtığı davanın DNA sonucu çıktı. Manisalı işadamı İsmail Hakkı Dinçer'e dava açan Armağan Şahin, haklılığını 44 yıl sonra ispat etti. 1980 yılında vefat eden Dinçer'in mezarını açtırarak DNA raporuyla biyolojik babası olduğunu kanıtlayan Şahin, babasının 100 milyon liralık mirasından pay almak için hukuk savaşı verecek.



MÜJDEYİ AVUKAT VERDİ

Yıllarca süren davayı 2017 yılında devralan avukat Varol Turbay, "Türkiye'de hukuk tarihindeki en uzun devam eden dava. Hukuk fakültesinde ders olarak gösterilecek emsal bir dava" diye konuşmuştu. Turbay önceki gün müjdeli haberi 44 yıldır bekleyen Armağan Şahin'e verdi.



HUKUK ZAFERİ

Avukat Varol Turbay, "Bu bir hukuk zaferi, bunu başardık. Şimdi, baba Dinçer'in mal varlığını ve dava sürecinde satılan mal dökümanlarını çıkarttıracağız" dedi.



FATİH ŞENDİL/ ÖZEL HABER

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