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Haberler Manisa Yüzme kursunda boğularak öldü

Yüzme kursunda boğularak öldü

25.5.2023

Gazete

Yüzme kursunda boğularak öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde yüzme eğitimi için gittiği Kula Spor Kompleksi'nde havuza giren Cemil Eren Leblebici (25) boğuldu. Kula Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada, sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olay, önceki gün 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yetişkin yüzme kursuna katılan Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu. Diğer kursiyerler tarafından fark edilen ve sudan çıkarılan Leblebici'nin, ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan, acı haberin ardından Kula Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Sorumlu ya da sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının duyurulduğu açıklamada, "Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.

BATUHAN ULU
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