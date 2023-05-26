Manisa Alaşehir’de Zafer Partisi’nden toplu istifa

Zafer Partisi Alaşehir İlçe Başkanı Süleyman Şah ve teşkilatı, partilerinden istifa etti. Seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını belirten Şah, "İkinci turda Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı, Ümit Özdağ Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldı. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde parti yönetimimizle yaptığımız istişareler sonunda PKK'nın ülkemizde bir iç savaş zemini hazırladığı, terör savunucularının da destekleyerek planlar yapıldığı düşüncemizi öngörerek, Alaşehir'deki Atatürk çizgisindeki milliyetçiler olarak her türlü terör destekli bir ittifak içerisinde olmaktansa cumhurbaşkanı adayımız olan Sinan Oğan'ın tarafında yer almayı şeref sayarız. Millet İttifakı tarafında olmayıp yönetim olarak istifamızı sunar, seçimlerimizin demokratik ve güvenli bir ortamda yapılmasını temenni ederiz. Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararımızı kamuoyuna bildiririz" dedi.

Şah, yönetimdeki 19 kişinin aynı yönde karar aldığını ve üyelerle toplam 30 kişinin partiden istifa ettiğini belirtti.