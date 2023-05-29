Sel mağduru çiftçileri rahatlatan açıklama

Koldere Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle evlerini su basan ve tarlaları zarar gören mahalle sakinlerini ziyaret eden Baybatur, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede aynı sorunların yeniden yaşanmaması için çalışmalara başlandığını ve zararların karşılanacağını belirten Baybatur, "Koldere Mahallemizde yaşanan yağışlar nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada yaşananlar gerçekten zor bir durum. Vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip tarlalarda incelemelerde bulunduk. Allah beterinden korusun. Biz devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız.

Saruhanlı Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, MASKİ ve AFAD yetkilerimiz bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları en kısa sürede bitirecek ve vatandaşlarımızın zararları inşallah karşılanacak. Böyle büyük bir afete rağmen can kaybının olmaması teselli kaynağımız oldu. Burada yaşanan sorunların yeniden yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Ziyaretlerinde Baybatur'a Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ekrem Çıllı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve MASKİ ekipleri eşlik etti.