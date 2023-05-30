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Haberler Manisa Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Stadyuma giren ve kalenin filelerine takılarak mahsur kalan köpeği belediye ekipleri çalışma sonucunda kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA

30.05.2023, 18:07

Manisa'nın Salihli ilçesinde stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti.

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Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Ekiplerin filenin iplerini kesmesiyle köpek bulunduğu yerden çıkarıldı. Salihli'de stada giren ve kale filesine dolanıp mahsur kalan köpeği, belediye ekipleri kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yunus Oktav Spor Sahasına giren sokak köpeğinin kale filesinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Olay yerine gelen Belediye Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, filenin iplerini keserek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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Kale filesine dolandı! Mahsur kalan köpeği ekipler kurtardı

Yaralanan köpeğin tedavisi için Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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