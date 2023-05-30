Manisa’da sokak ortasında çatışma

Manisa'nın Akhisar ilçesinde silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay Hacıishak Mahallesi 252 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından karşılıklı birbirlerine ateş açtılar. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiye müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheliler için ekipler yakalama çalışması başlattı.



SERKAN ÖZCAN

DİĞER