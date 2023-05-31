Genç kızın 50 bin liralık çeyizini çaldılar

Manisa'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapısındaki kilidi kırdığı çatıdan yurt dışında yaşayan Sıla Kural'a ait 50 bin lira değerindeki çeyiz eşyasını çaldı. Bir süre sonra çatıya çıkan Kural'ın aynı apartmanın 2'nci katında oturan kuzeni Merve Akıncı (30), durumu fark edip polise haber verdi.





Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kural'ın kuzeni Merve Akıncı, "Teyzemin kızı Sıla Kural yurt dışında kazandığı parayı bize gönderiyor. Biz de kendisi için aldığımız çeyizleri çatıda depoluyoruz. Kuzenimin 50 bin TL değerindeki eşyasını çaldılar. Çok üzgünüz. Kendisi de çok üzülecek" dedi.