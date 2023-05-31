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Haberler Manisa Manisa'da çıkan tartışmada bıçaklanan 2 kardeşten 1'i öldü

Manisa'da çıkan tartışmada bıçaklanan 2 kardeşten 1'i öldü

Manisa Alaşehir iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Meydana gelen kavgada bıçaklanan 22 yaşındaki Hasan Girgin hayatını kaybederken 17 yaşındaki kardeşi de yaralandı. Olay yerine gelen polis, 16 ve 12 yaşındaki şüphelileri gözaltına aldı.

DHA

31.05.2023, 13:20 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023, 13:20

Manisa’da çıkan tartışmada bıçaklanan 2 kardeşten 1’i öldü

Manisa'da Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Ulus Sokak'ta saat 00.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan Girgin ve kardeşi E.G. bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Girgin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan E.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayın ardından B.H.S. ve M.S.'yi gözaltına aldı.

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