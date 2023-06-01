Duran tır’a arkadan çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde arıza sebebiyle duran TIR'a arkadan çarpan kamyonette yolcu konumundaki Ayşe Coşkun (63) öldü, eşi Burhan Coşkun (65) ağır yaralandı. Kaza önceki gün 17.00 sıralarında meydana geldi.



ARAÇTA SIKIŞTILAR

Uşak'tan İzmir istikametine giden Burhan Coşkun (65) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette arıza sebebiyle duran ve güvenlik işaretlemeleri de bulunan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Burhan Coşkun eşi Ayşe Coşkun araçta sıkıştı.Olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlerken, sürücü Burhan Coşkun ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



BATUHAN ULU

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