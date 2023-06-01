Şampiyonluk kutlamasında bir taraftar yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında çıkan kavga sonucu silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kutlamalar sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. M.G, yanındaki tabanca ile Abdülsamet Öz'ü (28) boynundan yaraladı. Öz, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Olay sonrası kaçan M.G, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Öte yandan Bursa'da, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobiliyle aniden, taraftarların arasına giren Yusuf Y. (21) 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



SERKAN ÖZCAN

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