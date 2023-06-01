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Haberler Manisa Uyuşturucu sevkiyatına jandarma engel oldu

Uyuşturucu sevkiyatına jandarma engel oldu

Zehir tacirlerinin Uşak’tan Manisa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheli aracı durduran ekipler birçok çeşit uyuşturucu maddeyi ele geçirirken 2 kişiyi de yakaladı.

İHA

01.06.2023, 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023, 16:55

Uyuşturucu sevkiyatına jandarma engel oldu

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak'tan Salihli'ye bir araç içerisinde uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.C'nin (31) kullandığı şüpheli aracı yol kontrol noktasında durdurup arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 123 gram metamfetamin, 25,6 gram kubar esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı bong ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 600 lira ele geçirilirken, sürücü ve yolcu konumunda bulunan D.A.(43) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.C. tutuklanıp Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilirken, D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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