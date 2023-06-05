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Haberler Manisa İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 yaralı

SERKAN ÖZCAN

5.6.2023

Gazete

İki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı. Hande Nur A'nın (25) kullandığı otomobil ile Edip K. (44) idaresindeki otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde 19 Mayıs Bulvarı ile Ingolstadt Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Edip K. ile aynı otomobildeki yolcular Dilan K. (20) ve 7 yaşındaki Yusuf K. ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
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