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Haberler Manisa Manisa’dan 5 ayda 2 milyar 175 milyon dolarlık ihracat

Manisa’dan 5 ayda 2 milyar 175 milyon dolarlık ihracat

CÜNEYT HASÇELİK

5.6.2023

Gazete

Manisa’dan 5 ayda 2 milyar 175 milyon dolarlık ihracat
Türkiye'nin en önemli sanayi ve tarım kentlerinden biri olan Manisa, Mayıs ayında 481 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2023 yılının ilk 5 ayında elde edilen ihracat ise 2 milyar 175 milyon doları geçti. 2022 yılının Mayıs ayında 369 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 30 artarak 481 milyon dolar oldu.

ELEKTRİK ELEKTRONİK LİDER
Elektronik elektrik sektörü ilk sırada yer aldı. Geçen mayıs ayında 165 milyon dolar olan ihracat bu yıl aynı ayda yüzde 25,6 artarak 207 milyon dolara çıktı. İkinci sırada bulunan iklimlendirme sanayi 56 milyon dolardan 74 milyon dolara yükseldi. Otomotiv endüstrisi 3. sırada yer aldı. Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında yüzde 35,2'lik artışla 48 milyon dolardan 65 milyon dolara çıktı.
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