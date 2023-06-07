İki traktör kazasında iki kişi can verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörden düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alaşehir yönüne ilerleyen B.K. (31) idaresinde 45 H 1376 plakalı traktörde bulunan E.H.E, Selimiye Mahallesi'nde dengesini kaybederek yola düştü. Yaralı, sağlık ekiplerinde Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.H.E, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ise devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Emin Kavrak (39), kullandığı traktörle Gürağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda arızalanan babasına ait traktörü çekmeye çalıştı. Bu sırada Kavrak, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavrak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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