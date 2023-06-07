  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kuşu vurmak isterken komşusunu vurdu

Kuşu vurmak isterken komşusunu vurdu

Manisa Sarıgöl'de 78 yaşındaki yaşlı adam üzüm bağında ilaçlama yaptığı sırada başına isabet eden kurşun ile yaşamını yitirdi. Kurşunun olay yerine yakın bir bölgede ağaçtaki kuşu vurmak isteyen şahıs tarafından ateşlendiği öğrenildi.

İHA

07.06.2023, 13:49 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023, 14:02

Kuşu vurmak isterken komşusunu vurdu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesindeki üzüm bağında zirai ilaçlama yapan Mehmet Menemen (78) başına isabet eden bir kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kurşunun olay yerine yakın bir bölgede ağaçtaki kuşu vurmak isteyen A.Ö. (78) tarafından ateşlendiğini tespit etti.



Yapılan araştırmada her iki şahsın da aralarında bir husumet olmadığı ve olayın bir kaza kurşunu olduğu belirlenirken A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA