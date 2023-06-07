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Haberler Manisa Manisa'daki selin bilançosu belli oldu

Manisa'daki selin bilançosu belli oldu

Manisa Sarıgöl'de mayıs ayı bitiminde etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte getirdiği selin bilançosu ortaya çıktı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karadan ve dronla yapılan tespitlere göre sel ilçedeki 14 bin dekar ekili alanda zarara neden oldu.

İHA

07.06.2023, 16:42

Manisa’daki selin bilançosu belli oldu

Manisa'da Sarıgöl ve çevresinde mayıs ayının son iki gününde etkili olan fırtına ve selin meydana getirdiği zarar belirleme çalışmaları tamamlandı. Sarıgöl İlçeTarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dron ve yerden yaptıkları çalışmalarla fırtına ve sel zararının 14 bin dekarlık alanda olduğunu tespit etti.


Sel felaketin ardından 10 gün geçmesine rağmen Sarıgöllü çiftçiler selin getirdiği miller nedeniyle hala üzüm bağlarına giremezken, traktörlerle girmeye çalışan çiftçilerin ise yollara saplandıkları görüldü.

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