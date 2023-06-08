  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Bu defa Manisa'da görüldü! Ege'deki vatandaşları tedirgin etti

Bu defa Manisa'da görüldü! Ege'deki vatandaşları tedirgin etti

Dünyanın en zehirli örümcek türü arasında yer alan uğur böceği örümceği, daha önce Muğla ve Denizli'de görüldü. Olayı haberlerden öğrenen bir vatandaş aynı zehirli uğur böceği örümceğini Manisa’da gördüğünü paylaştı.

İHA

08.06.2023, 12:32 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 12:42

Bu defa Manisa’da görüldü! Ege’deki vatandaşları tedirgin etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. Turgutlu'da Necati Sarıkaya isimli vatandaş, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisinde zehirli olduğu iddia edilen uğur böceği örümceğini gördü. Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen ve basına yansıyan haberlerden bilgisi olduğunu söyleyen Sarıkaya uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti.

Necati Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz vadisinde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım" dedi.

Dünyanın en zehirli örümceği Denizli'de ortaya çıktı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA