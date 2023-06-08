Bu defa Manisa’da görüldü! Ege’deki vatandaşları tedirgin etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü. Turgutlu'da Necati Sarıkaya isimli vatandaş, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisinde zehirli olduğu iddia edilen uğur böceği örümceğini gördü. Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen ve basına yansıyan haberlerden bilgisi olduğunu söyleyen Sarıkaya uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti.



Necati Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz vadisinde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım" dedi.

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