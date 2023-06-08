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Haberler Manisa Kuş vurmaya çıkmıştı komşu katili oldu

Kuş vurmaya çıkmıştı komşu katili oldu

CÜNEYT HASÇELİK

8.6.2023

Gazete

Kuş vurmaya çıkmıştı komşu katili oldu
MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesi Özpınar Mahallesindeki üzüm bağında zirai ilaçlama yapan Mehmet Menemen (78) başına isabet eden bir kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurşunun olay yerine yakın bir bölgede ağaçtaki kuşu vurmak isteyen A.Ö. (78) tarafından ateşlendiğini tespit etti. Yapılan araştırmada her iki şahsın da aralarında bir husumet olmadığı ve olayın bir kaza kurşunu olduğu tespit edildi. A.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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