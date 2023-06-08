Manisa’da traktör devrildi! Sürücü altında kalarak vefat etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.Salihli'ye bağlı Poyrazdamları Mahallesi'nin kırsalında bulunan Kaledibi Kızıldüz mevkiinde Mevlüt Dalbulak (61) yönetimindeki 35 AIM 367 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan Dalbulak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Dalbulak'ın cansız bedeni, jandarma incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.