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Haberler Manisa Manisa’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Manisa Salihli'de bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri yaptığı operasyonda 2 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i fuhşa teşvik ve aracılık suçundan tutuklandı.

İHA

09.06.2023, 09:41

Manisa’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Manisa Salihli'de fuhuş yapan, fuhuşa aracılık yapan ve yer temini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler, operasyon düzenledikleri evdeki 2 kadını yakalayıp "fuhşa teşvik", "fuhuş için aracılık ve yer temini" suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, H.E.(22) ise çıkarıldığı mahkeme tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne götürüldü.

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