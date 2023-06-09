Soma’da yürek yakan maden kazası

Manisa'nın Soma ilçesinde Eynez bölgesinde özel bir maden ocağında yaşanan kazada 26 yaşındaki işçi Mehmet Ali Daday yaşamını yitirdi.



HASTANEYE KALDIRILDI

Soma Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait maden ocağında akşam vardiyasında galeri açma sırasında ayna diye tabir edilen duvar göçtü. Kömür parçalarının altında kalan 26 yaşındaki Mehmet Ali Daday isimli işçi yaralandı. Ağır yaralı olarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan maden işçisi Mehmet Ali Daday, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç işçinin mesai arkadaşları ve yakınları büyük acı yaşadı. Hayatını kaybeden Mehmet Ali Daday'ın Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

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