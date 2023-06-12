Boşanma sürecindeki eşini sokak ortasında vurdu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 4444 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. ile S.T. sokak üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından R.T, eşi S.T'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralı S.T'ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan zanlı için yakalama çalışması başlattı.

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