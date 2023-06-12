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Haberler Manisa Boşanma sürecindeki eşini sokak ortasında vurdu

Boşanma sürecindeki eşini sokak ortasında vurdu

SERKAN ÖZCAN

12.6.2023

Gazete

Boşanma sürecindeki eşini sokak ortasında vurdu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 4444 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. ile S.T. sokak üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından R.T, eşi S.T'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralı S.T'ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan zanlı için yakalama çalışması başlattı.
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