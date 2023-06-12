TIR’ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde karşıya geçmeye çalışan kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, gece yarısı 2. Anafartalar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Fuar merkezi yakında meydana geldi. Hamdi Kesen'e (53) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada TIR çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamdi Kesen'e ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kesen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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