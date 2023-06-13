Çamönü Barajı 2024’e hazır olacak

Manisa'nın Akhisar ilçesinin bereketli topraklarına bereket katacak Çamönü Barajı'nda geri sayım başladı. Gövde dolgusu tamamlanan barajdaki imalatların yaz sonuna kadar bitirileceği, sonbaharla birlikte Akhisar Çamönü Barajı'nda su tutulacağı açıklandı. Sulama şebekesi inşaatının da barajdaki çalışmalarla paralel bir şekilde yürütüleceğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2024 yazında barajdan tarlalara su vermeyi planlıyoruz" diye konuştu. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Akhisar Ovasında 2270 dekar araziye can suyu verecek Çamönü Barajı'nın gövde dolgusunu tamamladık. Bu yaz sonuna kadar Dolusavak imalatları, Su alma yapısı, vana odası imalatları ve gövde kret düzenlemelerini de bitireceğiz. Hedefimiz yağışlar başlamadan önümüzdeki sonbaharla birlikte barajda su tutmak" dedi.



7,2 MİLYON LİRA KAZANÇ

2270 dekar verimli tarım arazisini borulu-basınçlı sistem ile sulayacak "Çamönü Barajı ve Sulaması" tamamlandığında bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışı sağlanacak. Proje sayesinde üreticinin cebine 2023 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 7 milyon 264 bin lira daha fazla para girecek. Akhisar kent merkezine 7,5 kilometre mesafedeki Çamönü Köyü'nün 1.5 kilometre güneyinde yer alan Delice Deresi üzerine inşa edilen barajın gövdesi için yaklaşık 490 bin metreküp dolgu yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen Çamönü Barajı'nda 1,9 milyon metreküp su depolanacağı bildirildi.

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