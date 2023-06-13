  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

Manisa'da jandarma ekiplerinin il genelinde ve 4 ilde yaptığı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tabanca, tüfek, tarihi eser, uyuşturucu madde, kaçak tütün ile birlikte 57 şüpheli yakalandı.

İHA

13.06.2023, 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023, 15:30

Manisa jandarmasından 5 ilde eş zamanlı operasyon: 57 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Manisa merkezli İzmir, Balıkesir, Konya ve Osmaniye'de 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, 53 ayrı adreste toplam 57 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi için Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalar neticesinde şüphelilerle birlikte, 20 adet tabanca, 15 adet av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 4 adet tarihi eser nitelikli sikke, 14 adet piyade tüfeği fişeği, 14 bin 394 adet tabanca fişeği, 80 kilo 800 gram kaçak tütün ile değişik nitelikte uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan 57 şüpheliden 2'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA