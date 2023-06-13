Manisa’da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, soruşturmalarda alınan itirafçı beyanları, Bylock kullanıcılarının tespitine yönelik yapılan araştırmalar ve askeri mahrem yapılanmada faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik, Manisa merkezi ile Akhisar, Kırkağaç, Gördes ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlarda H.P., R.K., M.Ç., G.K., A.E., E.Y., E.A., A.A., B.D., T.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerle birlikte suç ve suç unsurlarına da el konulduğu bildirildi.