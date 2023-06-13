Manisa’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: 14 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik, 5 Haziran-12 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 65 olaya müdahale edilirken, 99 şüpheli yakalandı.





Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 963 gram esrar maddesi, bin 31 adet sentetik ecza hapı, 204 gram metamfetamin maddesi, 79 gram sentetik kannabinoid maddesi, 28 gram skunk maddesi, 20 adet ecstasy hap maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 167 adet fişek, 4 adet hassas terazi, 960 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.