Eski eşini vurup kendi canına kıydı

Manisa Turgutlu'da, kısa süre önce boşandığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) tabancayla vurup öldüren İsmet Dalmış (35), daha sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükran Dalmış sokakta kendisini bekleyen eski eşi İsmet Dalmış ile konuşmaya başladı. İsmet Dalmış barışmak ve tekrar bir araya gelmek istediğini söylemesi üzerine Şükran Dalmış teklifi kabul etmeyerek gitmek istedi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Eski eşinin gitmesine izin vermeyen adam bağırıp tehditler savurmaya başladı. Öfkeden çılgına dönen İsmet Dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile defalarca ateş etti. İsmet Dalmış, kanlar içindeki eski eşinin başında bir süre bekledikten sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiğe bastı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde İsmet Dalmış'ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralı olduğu saptanan Şükran Dalmış, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.