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Manisa'da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü otogara manevra yaptığı sırada hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerden biri hayatını kaybederken diğeri gözaltına alındı.

İHA

17.06.2023, 17:22

Manisa’da otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Manisa'da gece saatlerinde İstanbul'dan İzmir'e yolcu taşıyan yolcu otobüsü, devlet kara yolu üzerinde Akhisar Otogarı'na manevrası sırasında İzmir'den İstanbul istikametine gitmekte olan araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaralı sürücü araçtan çıkarılarak Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Halil B., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü H.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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