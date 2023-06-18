Bu çiçeği koparana 244 bin 315 TL ceza! Spil Dağı’nı kokusu sardı

Yaban hayatı, endemik bitki örtüsü ve eşsiz doğası ile doğa tutkunlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, koruma altında bulunan şakayıklarla kırmızıya büründü. Koparmanın cezasının 244 bin 315 TL olduğu şakayıklar, yaklaşık 2 hafta boyunca Spil'i renklendirmeye devam edecek. Doğa tutkunları şakayıkları görebilmek için Spil Dağı Milli Parkı'na gelirken, şakayıkların arkasında otlayan yılkı atlarıyla birlikte doyumsuz manzaralara tanıklık etmenin keyfini yaşadı.

"BU SENE ÇOK DAHA FAZLA VE RENKLİ AÇMIŞ"

İzmir'den şakayıkları görebilmek için Spil Dağı Milli Parkı'na geldiğini kaydeden doğa tutkunu Derya Alkan, "Doğa ile buluştuğumdan beri hiçbir şey beni daha fazla mutlu edemiyor. O yüzden buralardayız. Spil'e de bu sene şakayıkları görmeye geldik. Çok daha fazla ve renkli açmış şakayıklar. Herkesi buraya şakayıkları görmeye ve zarar vermemeye davet ediyoruz. Çok fazla planımız vardı ama bir şekilde ayarlayıp buraya geldik. İyi ki buraya gelmişiz. Bu sene her senekinden çok daha güzel" şeklinde konuştu.

Bir diğer doğa tutkunu Raziye Ceyhan ise, "İzmir'den arkadaşımla birlikte geldik. Her sene bu mevsim şakayıkları görmeye geliyoruz. Kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra biraz ileride daha büyük bir tarla var, şakayık tarlası. Oraya da gideceğiz."