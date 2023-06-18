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Haberler Manisa Manisa'da aşırı yağış sonrası kaza: 2 yaralı

Manisa'da aşırı yağış sonrası kaza: 2 yaralı

Manisa Sarıgöl ilçesinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobili yol kenarındaki araziye devrildi. Araç içindeki 2 kişi yaralandı.

İHA

18.06.2023, 18:14

Manisa’da aşırı yağış sonrası kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada araç içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Sarıgöl'ün Dadağlı Mahallesi kavşağında Denizli istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 20 D 6968 plakalı otomobil, aşırı yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridini geçerek yol kenarındaki araziye devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinden AKS ekipleri tarafından çıkarılan sürücü M.B. ile eşi G.B. (71) ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

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