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Haberler Manisa Turgutlu’da Lidya Garden City 1. etap 2. kısmı tanıtıldı

Turgutlu’da Lidya Garden City 1. etap 2. kısmı tanıtıldı

18.6.2023

Gazete

Turgutlu’da Lidya Garden City 1. etap 2. kısmı tanıtıldı
Ege Bölgesi'nin ve Manisa'nın günden güne değeri artan yatırım bölgesi Turgutlu'nun yeni yaşam vaadiyle yükselen projesi Lidya Garden City'nin 1. etap 2. kısmına yönelik lansman töreni gerçekleşti. Lidya Garden City Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen törene ilgi yoğun oldu. Satış ofisinde bulunan örnek daireyi de ziyaret eden konuklar Lidya Garden City konforunu yaşayarak deneyimleme imkânı elde etti. Proje yöneticilerinden Tamer Altuncuoğlu, "Lidya Garden City, ismine ilham olan ve tam kalbinde yer alan yaklaşık 20 bin metrekare yemyeşil vadisi ile 3 etap 14 kısımdan oluşmaktadır. 200 dönüm üzerinde müstakil villalar, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleri ile doğanın kalbinde yeni bir aile hayatı vaat ediyor" dedi.
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