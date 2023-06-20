Manisa’da silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Akhisar, Gördes ve Soma ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucu bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 174 adet tabanca fişeği, 437 adet tüfek kartuşu, 52,91 gram barut ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu ve haklarındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.